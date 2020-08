CdM - La Roma vuole Milik, si valuta di inserire sia Under che Veretout nell'operazione!

Ultimissime notizie mercato Napoli - Uno dei calciatori più chiacchierati del momento è senza ombra di dubbio Arek Milik. Il bomber polacco, infatti, in uscita dal Napoli, piace alla Juventus da diverso tempo ma è nel mirino anche della Roma. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, i giallorossi lunedì prossimo completeranno il closing per la cessione della società ed andranno poi a definire l'organigramma tecnico. Successivamente dopo sarà tempo di mercato e si pensa ad una maxi operazione con il Napoli che coinvolga Milik, Cengiz Under e Jordan Veretout. Servirà in ogni caso tempo.

Milik Roma, anche Under e Veretout nell'operazione