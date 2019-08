CdM - Il Napoli vuole soffiare James all'Atletico, spagnoli preparano un nuovo assalto dopo due cessioni. Pronto il piano B

Calciomercato Napoli - Non sembra destinata a sbloccarsi in poco tempo la situazione relativa ad James Rodriguez. Se, infatti, è vero come è vero che il Real Madrid, e nello specifico il presidente Florentino Perez, ha deciso di trattenerlo, è altrettanto vero che Zinedine Zidane lo considera praticamente fuori dal progetto tattico del suo Real Madrid anche a causa di un rapporto per niente idilliaco tra i due.

James Rodriguez

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il suo futuro è collegato a quello di altri esuberi dei galacticos come Bale, Mariano Diaz ed altri giocatori in uscita. Il Napoli vuole soffiarlo all'Atletico Madrid che, però, dal canto suo proverà un nuovo affondo dopo aver ceduto Kalinic e Correa. Il piano B per il Napoli risponde al nome di Rodrigo De Paul e ieri sono stati intensificati i contatti tra Pozzo e De Laurentiis e chissà che gli ottimi rapporti tra questi due club non possano agevolare questa operazione.