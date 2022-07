CdM - Il Napoli si fionda sugli svincolati: Dybala in attacco e Sirigu per la porta

Calciomercato Napoli, notizie di oggi: il Corriere del Mezzogiorno in edicola fa una breve panoramica su tutte le trattative dell'estate, a partire dalle possibilità di rinnovo per Dries Mertens e i probabili addii di Fabian Ruiz e Diego Demme a centrocampo e quelli di Andrea Petagna e Matteo Politano in attacco, per i quali De Laurentiis attende un'offerta congrua.

Nel frattempo il Napoli sonda già i prossimi acquisti: sul taccuino degli obiettivi di mercato ci sono i norvegesi Ostigard e Solbakken e lo svedese Svanberg. Negli ultimi giorni, però, sono salite le quotazioni di due calciatori svincolati, sui quali il Napoli potrebbe decidere di puntare per abbassare ulteriormente la spesa e pareggiare il bilancio.

Dybala e Sirigu

Salvatore Sirigu

I nomi più caldi nella lista dei calciatori svincolati quest'estate sono quelli di Paulo Dybala in attacco e Salvatore Sirigu per la porta. L'attaccante argentino che ha detto addio alla Juventus adesso cerca squadra: secondo quanto scrive il CdM, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio, alimentato negli ultimi giorni con ulteriori contatti. Per quanto riguarda il portiere, invece, si tratta di un'idea molto calda da diverso tempo, ma il Napoli sta studiando attentamente tutte le opportunità anche sul mercato internazionale prima di affondare il colpo.