CdM - Everton-Napoli, c'è una clausola da 80 milioni di euro! Fu proposto un anno fa, ha già rifiutato la Cina

Calciomercato Napoli - De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, però, sono al lavoro per puntellare e rafforzare la rosa della SSC Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione delle trattative che coinvolgono il club partenopeo, in particolare su Everton Sousa del Gremio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Per Lozano le parti sono in stand-by, s’attende che Raiola metta a posto la situazione di Pogba, quindi, la conclusione della campagna trasferimenti in Premier League prevista per domani alle 18. Un’alternativa al messicano è Everton del Gremio: fu proposto al Napoli un anno fa, la sua valutazione era di circa 20 milioni. Il prezzo è cresciuto, Everton ha una clausola rescissoria di 80 milioni ma dovrebbe bastare una proposta di 40-45 milioni. Il talento brasiliano ha rifiutato delle ricche offerte cinesi".