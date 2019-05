CdM - Emissario di Giuntoli tratta da un mese per Almendra, i problemi giudiziari di padre e fidanzata spingono il calciatore verso Napoli

Calcio mercato Napoli - Dall’entourage di Almendra, soprattutto dal suo procuratore Adrian Ruocco, noto come storico rappresentante di Tevez, filtra che nessun accordo è stato definito interamente. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno. Per il centrocampista classe 2000 il Boca Juniors vuole attendere il Mondiale Under 20 per avere il quadro completo delle offerte ricevute. Ad oggi le squadre che si sono interessate, oltre il Napoli, sono: l’Inter, il Tottenham, il Benfica, il Monaco e il Psg ma, come ha spiegato anche il presidente Daniel Angelici, la proposta del Napoli è la più seria. Un emissario di Giuntoli sta seguendo la trattativa dal mese di gennaio, i problemi con la giustizia del papà e della fidanzata di Almendra favoriscono il desiderio dei protagonisti di trasferirsi in Europa.