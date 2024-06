CdM - Conte vuole convincerlo a restare: ecco quando Di Lorenzo deciderà definitivamente

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha raccontato la situazione attuale sul futuro di Giovanni Di Lorenzo:

"Conte vuole ripartire da Di Lorenzo, l’ha detto al telefono al capitano del Napoli venerdì scorso e l’ha ribadito al suo agente Mario Giuffredi nell’incontro di ieri pomeriggio in un albergo al Corso Vittorio Emanuele, la sede del soggiorno napoletano di Antonio Conte che poi in serata è rientrato a Torino. Sono stati due giorni intensi, di riunioni, approfondimenti di mercato con il supporto del suo vice Stellini, del preparatore atletico Coratti e di Oriali, che farà da cuscinetto tra la squadra, lo staff tecnico e la società, che sono, invece, andati via intorno all’ora di pranzo.

Di Lorenzo e il suo procuratore hanno avuto frequenti contatti con la Juventus, Giuntoli vuole portarlo a Torino, fa parte del progetto tecnico di Thiago Motta che ha avuto dei contatti con il capitano del Napoli. Il passo in avanti è anche economico, la Juventus gli garantirebbe uno stipendio di 4 milioni a stagione. Conte vuole spezzare il pressing bianconero, ha colloquiato con il direttore sportivo Manna e il suo agente Giuffredi per condividere un percorso che riporti il capitano azzurro al centro del progetto Napoli. De Laurentiis e Manna, prima dell’arrivo ufficiale di Antonio Conte, hanno comunicato a Di Lorenzo che in caso di offerte congrue poteva essere ceduto. Un gesto che ha trasmesso scarsa fiducia e si è aggiunto alle frustrazioni accumulate durante la stagione, dove si è trovato ad essere travolto dalle dinamiche di un’annata fallimentare nei rapporti con la società.

Il Napoli durante le prossime settimane cercherà di andare avanti nella diplomazia per ricucire lo strappo, Di Lorenzo è impegnato all’Europeo, verosimilmente sarebbe pronto tra il percorso dell’Italia e le vacanze durante il ritiro di Castel Di Sangro. La sensazione è che poi nel mese di luglio ci sia la decisione finale. Non sarà facile per il Napoli mettere a posto una situazione spinosa, Di Lorenzo in questo momento è ancora fermo sulla sua convinzione di lasciare il Napoli e trasferirsi alla Juventus, la squadra che l’ha cercato finora con maggiore insistenza".