CdM - Contatti costanti Napoli-Wanda Nara, pronta la strategia per aggirare il problema dei diritti d'immagine. Assalto ad Icardi condizionato da un addio

Calciomercato Napoli - Senza ombra di dubbio uno dei principali protagonisti di questa sessione di mercato è Mauro Icardi. L'attaccante argentino sta accendendo i sogni dei tifosi azzurri ed a tal proposito arrivano delle novità registrati nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. A quanto pare, infatti, i contatti tra il Napoli e Wanda Nara sono costanti anche se resta il problema relativo ai diritti d'immagine in Argentina.

Icardi-Napoli, le ultime novità

A tal proposito, però, sarebbe pronta la strategia per aggirare questo ostacolo: De Laurentiis potrebbe, infatti, lasciare la gestione dei diritti d'immagine al calciatore riconoscendogli un ingaggio tra i 5,5 ed i 6 milioni oppure alzare lo stipendio intorno ai 7,5 per fargli rinunciare agli emolumenti previsti da un contratto in essere con la Nike. Il suo arrivo, però, è condizionato dal futuro di Arek Milik e da un suo eventuale addio.