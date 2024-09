CdM conferma - Ci sarà la clausola per Osimhen a gennaio: è valida per 10 top club, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - A proposito dell'affare fatto Osimhen-Galatasaray, il Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Adesso è anche ufficiale, Osimhen è del Galatasaray almeno fino a giugno 2025 con una clausola che a gennaio è valida per 10 top team che possono portarlo via da Istanbul riconoscendo una percentuale al club turco. Il Napoli paga soltanto le mensilità di luglio e agosto, il Galatasaray si accolla le altre dieci che completano l’ingaggio di 11 milioni netti di Osimhen per l’intera annata. Victor fa già parte del passato, almeno fino a giugno quando poi il Napoli potrà esercitare l’opzione per rinnovargli il contratto in caso di mancata cessione nell’estate del 2025".