Cdm - Bayern-Osimhen, il Napoli ha già individuato le due alternative in caso di cessione

Tiene banco il calciomercato e sulle pagine del Corrirere del Mezzogiorno si leggono gli ultimi aggiornamenti circa le piste e voci che si rincorrono attorno agli obiettivi del Napoli. Il Bayern può tornare su Osimhen.

Il Bayern Monaco in attacco ha già preso Manè dal Liverpool, può contare su Muller ma il profilo di Osimhen da giovane bomber in crescita piace e i bavaresi a breve potrebbero farsi avanti con maggiore forza.

Il Napoli è orientato a tenere Osimhen salvo proposte indecenti, nei mesi scorsi aveva individuato anche delle possibili alternative: Armando Broja del Chelsea, attaccante albanese classe 2001 nella scorsa stagione in prestito al Southampton o Scamacca del Sassuolo, che tratta con il Paris Saint Germain e il West Ham (che lavora anche su Broja) ma gli affari non sono andati ancora in porto.

Al momento sono soltanto spifferi, voci che filtrano tra gli addetti ai lavori poiché il Bayern Monaco può trasformare il mercato internazionale dei centravanti.