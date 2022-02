Sky - Cavani svincolato di lusso: il Matador ha già deciso la sua prossima meta

Calciomercato Napoli - Uno svincolati di lusso. Sarà questo Edinson Cavani a partire da quest’estate quando lascerà definitivamente il Manchester United. Ma quale sarà il suo destino? Una nuova sfida europea oppure un grande ritorno in Sudamerica?

Mercato Napoli, la decisione di Cavani

Secondo quanto riferisce SkySport, una decisione il Matador di fatto l'avrebbe già presa: continuare nel grande calcio. In particolare in un Paese per lui nuovo dopo le esperienze in Italia, Francia e Inghilterra: la Spagna dove c'è una Liga che lo accoglierebbe a braccia aperte. In particolare potrebbe essere il Barcellona il suo destino piuttosto che il Real Madrid. Sembra sfumare invece la suggestione River Plate, soluzione che non entusiasmerebbe troppo l'ex bomber azzurro.