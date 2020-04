Cavani al passo d'addio con il PSG, anche il Newcastle mette l'uruguaiano nel mirino

Ultime notizie mercato - E' giunta, di fatto, al capolinea l'avventura al Paris Saint Germain di Edinson Cavani, dal momento che il suo contratto scadrà questa estate ed al momento la volontà di tutti pare quella di non chiudere alcun accordo per il rinnovo. In inverno è stato ad un passo dall'Atletico Madrid ma l'affare è saltato per una serie di motivi. Adesso sull'ex Napoli si starebbe muovendo anche il Newcastle, stando a quanto riportato da ESPN, con il calciatore che potrebbe prendere in considerazione la destinazione inglese che punta in grande e che per la panchina cerca di chiudere per uno tra Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino.

Cavani PSG