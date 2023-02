Notizie calcio - Situazione complicata al Valencia, con il tecnico Gattuso che è stato esonerato dopo gli scarsi risultati.

Il ribaltone nel Valencia potrebbe proseguire, toccando anche un altro ex Napoli: Edinson Cavani. Sul Matador è piombato il Santos, come ha ammesso il vice-presidente José Carlos de Oliveira a Globo Esporte:

"Ci stiamo provando, non è ancora finita. Gli abbiamo fatto una proposta che per il momento non ha accettato".