La rinuncia a José Callejon ha aperto il casting per la fascia destra del Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Politano non basta e si sta provando con la Roma per Under e col Sassuolo per Boga. Alla Roma potrebbe anche essere proposto uno scambio con Milik, ma il polacco sta aspettando la Juve. Lui non rientra nei piani tecnici futuri, al suo posto ci sarà Osimhen, l’investimento più costoso della storia del club con gli 80 milioni versati al Lille"