Cassano e Adani...occhio a questi 62 giovani del 2001: da Larouci e Jones fino a Katterbach e Gunduz. La lista completa [GRAFICO]

Si torna a sognare il calcio giocato, mancano tredici giorni al primo match delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Il mercato viaggia invece già spedito da varie settimane, ed è stato il tema più affrontato, nonché l'unico su cui poter discutere, tanto da coinvolgere in conferenze social importanti ex calciatori come Vieri, Cassano ed Adani pronti a sfidarsi sulle qualità dei giovani talenti di cui ci occupiamo anche noi da alcuni anni. Ed allora proviamo ad allargare la competizione.

Da oggi proporremo in 4 puntate, ordinate per anno di nascita, i migliori calciatori nati dal 2001 al 2004, dove segnaleremo anche chi tra loro potrebbe risultare il miglior acquisto per il Napoli. Iniziamo con i più "anziani", i 2001. Ebbene, si vocifera di un interessamento delle inglesi per Koulibaly, su tutte Liverpool e Manchester United, e proprio nel team di Klopp si potrebbe cogliere la palla al balzo, perché 3 tra i giovani più forti di quest'annata sono un prodotto del vivaio dei "Reds". Parliamo di Yasser Larouci, terzino sinistro franco-algerino, Sepp van den Berg difensore centrale olandese e Curtis Jones, mezz'ala/trequartista inglese. Sulla sponda "Red Devils", James Garner forse non farebbe rimpiangere un'eventuale partenza di Allan, anche se per il ruolo in questione il profilo più interessante è Louie Sibley delle giovanili del Derby County. Ma torniamo al ruolo di terzino sinistro, dove troviamo profili molto interessanti e cioè Rayan Aït Nouri, altro franco-algerino dalle grandissime qualità in forza all'Angers, e Luan Candido, brasiliano che il Lipsia ha acquistato lo scorso luglio dalla primavera del Palmeiras per 8 mln e a gennaio lo ha dato in prestito al Bragantino fino a giugno 2021. Un altro verdeoro da seguire è Ed Carlos, fraseggiatore della primavera del San Paolo.

Curtis Jones del Liverpool

E ora passiamo a chi potrebbe sopperire all'assenza di Callejon, il compito forse più difficile. Sono due i profili più interessanti, il primo è seguito anche dalla Juventus e si tratta di Facundo Pellistri, ultima rivelazione del calcio uruguaiano. Il secondo, Amaechi, è un grande talento scuola Arsenal comprato dall'Amburgo la scorsa estate per soli 2,5 mln.

Se partisse Milik c'è l'imbarazzo della scelta. Nei 2001 troviamo il suo connazionale Bartosz Bialek, un carrarmato dello Zaglebie Lunin, e Danilo Sikan, ucraino dello Shakhtar Donetsk, ma tra i più giovani delle prossime puntate vi sveleremo una vera palla di cannone. Meritano di essere menzionati anche Joaquín Blázquez, portiere delle giovanili del Talleres che ha svolto la UYL in prestito al Valencia. L'altro terzino rivelazione del Colonia, Noah Katterbach e il difensore centrale turco Atakan Gündüz. Vi lasciamo con la lista dei 2001 più promettenti ordinati per data di nascita in cui troverete informazioni generali su nazionalità, altezza, ruolo, club proprietario del cartellino e valore di mercato all'ultimo aggiornamento Transfermarkt.

Tra i migliori calciatori classe 2001 al mondo

Tra i migliori calciatori classe 2001 al mondo