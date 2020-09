Caso Milik, Tuttosport: se rinuncia anche la Roma, difficile trovargli una soluzione che non sia un anno in tribuna!

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis in un’intervista rilasciata a Canale 21 ha chiarito una volta di più la posizione di Kalidou Koulibaly ed Arkadiusz Milik:

«Sono in uscita e, se il mercato permetterà le cessioni di questi due bravissimi calciatori, sapremo come sostituirli. Altrimenti se ne parlerà l’anno prossimo»

L'edizione odierna di Tuttosport aggiunge:

"Discorso diverso per Milik: dopo la Juventus, se rinuncerà anche la Roma, sarà difficile trovargli una soluzione, se non un anno in tribuna a Napoli. Perché il titolare è Osimhen e De Laurentiis individua per lui anche una soluzione tattica:

«Il prossimo Napoli me lo immagino col 4-2-3-1, poiché Gattuso è anche estremamente creativo ed è capace di reinventarsi la squadra a seconda degli avversari che si affrontano»”