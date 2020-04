Caso Mertens, Tuttosport: è calato il gelo tra lui e De Laurentiis, il problema con il presidente non è economico

Ultime calcio - Il rinnovo di contratto per l'attaccante belga Dries Mertens, che sembrava ormai a un passo col Napoli, si è arenato come racconta Tuttosport, che ne elenca i motivi:

"Il nodo non è la questione economica. Il presidente del Napoli ha rallentato la manovra rinnovo quando Mertens, a nome dei compagni, ha tirato fuori l’argomento multe per l’ammutinamento della squadra del 5 novembre scorso, nel pranzo del primo marzo. Da quel momento è calato il gelo e così Mertens, che sentimentalmente non vorrebbe lasciare Napoli, ha riaperto la porta ai corteggiatori"