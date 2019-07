Caso Mertens, Cronache di Napoli: rinnovo in stallo, passa la linea 'Reina'! Dries era convinto di un gesto da De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Chi lo ha osservato giovedì sera lo ha notato in maniera chiara. Dries Mertens sembrava svagato, come se la sua testa fosse distratta da altri pensieri. Ad esempio quello del rinnovo, come racconta Cronache di Napoli:

Napoli calciomercato, rinnovo Mertens fermo

“Mertens era convinto che De Laurentiis avrebbe fissato nel corso del ritiro un appuntamento col fratello Bram, che insieme con gli avvocati dello studio di Bruxelles, Stirr Associates, cura i suoi interessi. Invece, dal Napoli e dal patron solo silenzio. Passa la linea che impone il ‘metodo Reina’:niente rinnovo per i calciatori over 30 in scadenza di contratto. E Mertens, che nel 2020 potrà svincolarsi, rientra appunto in questa categoria. La stessa cui appartiene anche Callejon: De Laurentiis è in pessimi rapporti col suo agente Quìlon e questo non ha facilitato e non facilita un contatto tra le parti”.

Proprio ieri l'attaccante belga ha postato un messaggio criptico via Instagram. La foto ritraeva lui in compagnia di José Callejon e col seguente messaggio allegato: "Guagliò, siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo... Ma quanto ci siamo divertiti fratello. E quando mi abbracci così me faj murì".