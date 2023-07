Caso Lozano, De Laurentiis pronto al braccio di ferro! Un dettaglio di ieri fa riflettere

Calciomercato Napoli - Al momento quella del messicano Hirving Lozano è la situazione contrattuale che si è “mossa” di meno in casa Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"I nuovi agenti di Lozano stanno valutando soluzioni americane (come il contatto con i Los Angeles Galaxy) e finora non hanno cercato un dialogo con la società per provare a rinnovare il contratto.

De Laurentiis è pronto al braccio di ferro come con Milik e Fabian. E forse non è un caso che Lozano ieri fosse l’unico giocatore non in “distinta” per l’amichevole. Certo Chucky viene da un brutto infortunio al ginocchio, ma in allenamento ha disputato anche le partitelle. Ieri era fuori"