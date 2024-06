Caso Kvaratskhelia, triplo no di De Laurentiis al PSG! Rifiutate offerte per quasi 300mln

Calciomercato SSC Napoli - Dopo il caso Di Lorenzo, il caso Kvaratskhelia: scricchiolano i pilastri del Napoli ideale di Antonio Conte. Ne parla il Corriere dello Sport.

A novembre Jugeli riempiva di miele De Laurentiis: «È un uomo di parola, una bravissima persona, ha fatto tante cose buone per noi. È chiaro che Kvara merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia e Khvicha sono soddisfatti». Evidentemente la distanza con il Napoli permane:

“la fretta aumenta e l’offerta faraonica del Paris Saint-Germain fa gola (chi dice 8 e chi 9 milioni a stagione con i bonus per 4 anni). Il Psg, però, è stato respinto senza appello da Adl: ha proposto 80, 100 e 110 e lui ha sistematicamente rifiutato. Incedibile, non si muove, non parte.

De Laurentiis sa di dover adeguare l’ingaggio e pare che la proposta sia di un prolungamento fino al 2029 a 4,5 milioni annui con i bonus, senza clausola rescissoria; la richiesta sarebbe tra i 6 e i 7 più bonus”