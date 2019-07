Caso Inglese: non ha mai vestito la maglia del Napoli e porterà una plusvalenza di almeno 10mln

Il presidente del Napoli De Laurentiis può contare su entrate che al momento superano i novanta milioni e presto potranno sfondare abbondantemente quota cento: Albiol è andato al Villarreal per quattro milioni. Cui vanno aggiunti i 21 per Diawara. Il Parma porta 32 milioni al Napoli per avere Sepe, Grassi e Inglese. Il Cagliari ha comprato Rog per 15, Roberto Insigne al Benevento per 1,5 e infine i 17mln del Benfica per Vinicius. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Non si tratta di soldi già tutti incassati, visto che ormai quasi tutti lavorano con la formula dei prestiti con obbligo di riscatto, per spalmare su più anni la spesa. E proprio l’obbligo fa sì che le cifre possano essere trascritte nei futuri esercizi dando respiro ai bilanci. In questo senso gli ottimi rapporti col Parma hanno consentito al Napoli una plusvalenza di almeno una decina di milioni su Inglese, che non ha mai vestito la maglia azzurra. Acquistato dal Chievo per circa 12 milioni, alla fine sarà pagato dal Parma 25"