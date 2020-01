Caso Ghoulam, CorSport: rifiutate tre squadre in prestito, via solo a titolo definitivo. Ora può finire fuori lista

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Faouzi Ghoulam: "Caso estremamente spinoso, il suo: lo vuole il Newcastle, la proposta è già confezionata, ma lui tentenna. Resiste: in prestito non vuole partire e ha già rifiutato il Marsiglia e il Lilla. Si vedrà, però in fretta: anche perché se il club azzurro chiuderà l’acquisto di Rodriguez, come ha intenzione di fare, Ghoulam rischia seriamente il taglio dalla lista dei 25 giocatori ammessi in campionato e di conseguenza anche in Champions. Nel frattempo, si complica ulteriormente il destino di Ghoulam. Un caso vero e proprio, ormai: il Napoli vuole cederlo ma lui continua a rifiutare il prestito. L’ultima pretendente? Il Newcastle. La Premier. Però Faouzi, quasi pronto dopo un altro infortunio muscolare, non vuole andare via a titolo temporaneo: soltanto una cessione, se proprio deve partire. Il fatto, però, è che la situazione rischia di diventare un vero e proprio caso".