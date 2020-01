Caso Amrabat, Sky: il Verona rifiuta l'offerta della Fiorentina, il Napoli aspetta il calciatore

Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato - L'Originale, trasmissione televisiva in onda su SkySport24. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Amrabat? Il Napoli ha l'accordo con il Verona per portare il calciatore in azzurro a giugno. Come avevamo detto si era inserita anche la Fiorentina, e oggi c'è stato l'incontro con il Verona ma l'offerta dei violi è più bassa rispetto a quella del Napoli. Il Verona non ha accettato e adesso bisogna vedere se Amrabat accetta Napoli".