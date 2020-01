Caso Amrabat, Gazzetta: la questione comincia a preoccupare il Napoli, Giuntoli non molla la presa! Il calciatore ha un dubbio

Calcio mercato Napoli le ultimissime - C’è il rischio concreto che l’affare Sofyan Amrabat diventi l’intrigo del mercato invernale. La questione comincia a preoccupare la S.s.c. Napoli che sul centrocampista del Verona ha puntato per la prossima stagione. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Giuntoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa e sta provando a convincere il mediano sulla bontà del progetto. I dubbi del centrocampista stanno complicando i piani del Napoli. Da Firenze è arrivata l’offerta che l’entourage sta prendendo in considerazione, ovvero un quadriennale da 1,8 milioni con una clausola bassa. Il Napoli gli sottopone un accordo di cinque anni con lo stesso stipendio, ma con una clausola più alta, di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Ed è su quest’aspetto che il marocchino non è d’accordo. La questione, al momento, è in stand-by. Il Napoli, comunque, non ha fretta, è convinto che alla fine il giocatore accetterà e a giugno vestirà la maglietta azzurra"