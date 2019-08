Alvino: "Situazioni di Malcuit e Hysaj da monitorare, se va via Chiriches può restare Tonelli. James? Il Napoli era certo di prenderlo in prestito"

Mercato Napoli - Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano sin dal primo giorno, dal primo contatto ha sempre manifestato grande interesse verso il Napoli e verso questa maglia. Non a caso i suoi parenti hanno subito fatto un sopralluogo sulla città con largo anticipo. L'operazione potrebbe essere agevolata dal suo manager che è Mino Raiola. I segnali positivi che arrivano da Firenze arrivano dalla capacità di ribaltare una partita che si era messa male e di affidarsi alla bravura dei singoli. Si sono visti sprazzi di gioco ancelottiano. Invito i tifosi a rivedere il gol vittoria: con sei passaggi è partito dalla propria area di rigore ed è arrivato a segnare. Preoccupante solo l'inizio sottotono e confusionario, a Torino il Napoli non se lo potrà permettere. Llorente piace al Napoli perché è una alternativa al centravanti titolare ma non credo che siamo alle firme. Stiamo a vedere, manca poco alla fine del mercato ma c'è stato qualcosa di più di un semplice contatto con l'entourage del ragazzo. Sono situazioni talmente ingarbugliate quelle di fine mercato che bisogna solo seguirle senza sbilanciarsi troppo. Malcuit? La mia di sabato era una sensazione. Questo ragazzo ha fatto bene a Napoli, ha mercato ed il Napoli ha tre terzini a destra. E' una situazione da monitorare così come quella che riguarda Hysaj. C'è stato questo inaspettato interesse di due club per lui ed il Napoli è ben disposto ad ascoltare chiunque. Se dovesse partire, potrebbe restare Tonelli.

James Rodriguez? Me lo chiedono in tanti... Ho spesso pagato per il mio amore per la maglia azzurra e perché ci metto sempre la faccia. Il Napoli era certo, ed io con il Napoli, che avrebbe avuto dal Real, grazie a Mendes, il via libera a questa operazione negli ultimi giorni di mercato. Non ha mai ascoltato altre sirene perché ha messo il Napoli in cima alle sue preferenze. Il problema sta nella formula dell'operazione: gli azzurri possono prenderlo solo in prestito".