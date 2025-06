Caprile, l'agente: "Se il Cagliari non lo riscatta, tornerà al Napoli! Chiedetelo al presidente se resta in Sardegna, c'è una data per acquistarlo"

A Stile TV nel corso della trasmissione ‚ÄúSalite sulla Giostra‚ÄĚ di Raffaele Auriemma √® intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile.¬†

“Mi sto guardando intorno un po’ per tutti i miei assistiti e c’è dentro anche la situazione di Elia che sto tenendo monitorata. Se verrà riscattato va chiesto al presidente del Cagliari! Sembra che il presidente abbia espresso la volontà di esercitare questo riscatto. Non è che il Cagliari deve muoversi, c’è una ultima data in cui si può riscattare Caprile. Entro il 30 giugno dovranno rispondere sì o no al diritto di riscatto.

Se il Cagliari non lo riscatta, torner√† al Napoli e sar√† a quel punto il club azzurro nuovamente proprietario delle prestazioni sportive di Elia. Questa esperienza a Cagliari √® servita tanto ad Elia, ma anche i 6 mesi di Napoli lo hanno fatto crescere perch√© ha vissuto un ambiente importante, vincente. √ą servito anche a capire che vuole essere protagonista sempre e a Cagliari √® cresciuto e si √® valorizzato‚ÄĚ