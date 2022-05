Cannavaro al Toronto? Ecco perché può allenare Insigne

Cannavaro al Toronto? E' questa la notizia rilanciata dai colleghi di Sky Sport. L'allenatore ed ex campione del mondo, potrebbe essere scelto dalla società della MLS per sostituire Bob Bradley, attuale tecnico del club canadese. I canadesi seguono da molto tempo Cannavaro, il quale era un obiettivo del club per la panchina già dai tempi in cui allenava in Cina.

Fabio Cannavaro intervista

Cannavaro al Toronto con Insigne? Lo scenario

Ecco perché il Toronto proverà un affondo in questi giorni. Va detto però, sempre secondo Sky, che Cannavaro preferirebbe però un'esperienza in Italia o in Europa per tornare su una panchina. La cosa certa è che il prossimo luglio almeno un napoletano sarà a Toronto, e quello è Lorenzo Insigne. Chissà se accompagnato anche dal nuovo tecnico Cannavaro.