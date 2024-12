Cammaroto: "Su Raspadori ci sono 4 club. La Juve ha proposto uno scambio al Napoli"

Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine per quanto riguarda il futuro di Raspadori:

"In attacco è in uscita Raspadori, siamo alla fine della sua esperienza al Napoli, anche per il bene del giocatore che merita spazio e qui ne sta trovando poco. Il Napoli vorrebbe 20 milioni per lasciarlo andare, potrebbe anche esserci un prestito con diritto di riscatto. Lo cerca l'Atalanta ma il Napoli non lo cede ad una rivale, vale idem per la Juve che aveva proposto uno scambio con Fagioli. Il Napoli vuole solo una cessione che consente al club di monetizzare un investimento che fu di 35 milioni. Qualche chance per la Roma, è lontana dai giochi d'alta classifica ma al momento vorrebbe un prestito secco. Rimane la pista Marsiglia del "mentore" De Zerbi".