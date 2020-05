Cammaroto su Koulibaly: "Non si scende sotto i 100mln, Psg e Liverpool sono avvisati"

Ultime calcio Napoli - Emanuele Cammaroto fa il punto sul calciomercato del Napoli per Napoli Magazine:

Koulibaly

"Attenzione alle novità che arriveranno nei prossimi giorni su Koulibaly. La partenza è sempre un'ipotesi ma la prudenza è d'obbligo e dovrebbe insegnare qualcosa a chi dava già Mertens all'Inter e continua a sbilanciarsi su questa vicenda. Magari il senagalese partirà sul serio e domani cambia il mondo ma ad oggi non c'è nulla di concreto in corso. Arrivano ulteriori segnali sulla volontà di De Laurentiis, chiara e netta, di non fare sconti sull'eventuale cessione del giocatore in un'estate in cui il mondo sarà dentro una grande crisi economica e dopo una stagione al di sotto del valore effettivo del giocatore. Non si scende sotto i 100 milioni. Liverpool e PSG al momento molto lontani da quella soglia. Solo voci e rumors alimentati anche da intermediari su Gabriel del Lille. Il vero obiettivo del Napoli se alla fine partirà Koulibaly è un difensore comunitario di 25 anni sul quale il pressing azzurro è totale ed è una pista ancora segreta che Giuntoli è stato bravo a non far emergere perché il rischio è quello di un'asta".