Cammaroto: "Stengs è il nome a sorpresa del mercato del Napoli, Raiola lo ha proposto come sostituto di Callejon"

Emanuele Cammaroto, operatore di mercato, scrive così su NapoliMagazine in merito al calciomercato SSC Napoli:

"Attenzione perchè in questo momento la pista più concreta nei discorsi avviati da Raiola con il Napoli porta ad un altro nome ed è un'indiscrezione che possiamo anticipare: Calvin Stengs, 21 anni, giovane esterno destro anche lui dell'Az Alkmaar e che ha già debuttato con la nazionale olandese. E' un nome tenuto in forte considerazione dal Napoli per il dopo Callejon ed è entrato a pieno titolo nella lista del mercato partenopeo. Originario del Suriname, tecnico e capace di fare la fascia su entrambe le fasi, con quella resistenza fisica che serve per sostituire Callejon: Stengs piace molto e può essere una sorpresa dell'estate napoletana. Raiola ha messo l'opzione Stengs sul tavolo, il Napoli potrebbe affondare il colpo. I vari Rashica ed Everton costano tanto e si continua ad inseguirli ma Stengs è un talento apprezzato da Giuntoli e avrebbe il gradimento totale anche di Gattuso. L'Az lo valuta 20 milioni ma si può chiedere anche a quota 15 milioni".