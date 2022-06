Cammaroto: "Rinnovo Koulibaly, Spalletti chiama ADL! Nuova offerta da quasi 5 milioni. Ecco la situazione Fabian Ruiz"

Calciomercato Napoli, sono settimane decisive per il futuro e il rinnovo di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly: su questi due nomi, si è speso in prima persona Luciano Spalletti. L'allenatore della SSC Napoli avrebbe infatti telefonato a De Laurentiis per chiedergli un ulteriore sforzo per la firma di questi due pilastri della rosa partenopea.

Emanuele Cammaroto ha raccontato le ultime fronte rinnovo di Fabian Ruiz e Koulibaly a Napoli Magazine:

"Spalletti aspetta con una certa apprensione l'evoluzione dei fatti. Mi risulta abbia chiamato ADL per ribadire la richiesta che vengano rinnovati Koulibaly e Fabian Ruiz. Avrebbe voluto lo stesso per Ospina ma ha capito che per il colombiano non sembrano esserci margini e comunque sono gli altri due i pilastri sui quali il tecnico non deroga.

Caso Koulibaly: l'agente sta provando a sondare delle alternative. De Laurentiis sa che la piazza è in ebollizione e non può permettersi di perdere il giocatore più rappresentativo. Il club azzurro ha una strategia: sa che il Barcellona può promettere un ingaggio più alto ma non ha i soldi da offrire al Napoli. E ADL sa anche che gli unici che potrebbero acquistarlo sono Psg e Chelsea ma preferiscono obiettivi più giovani. E allora quando, già nei prossimi giorni, questo scenario sarà più chiaro, ci sarà una nuova offerta del Napoli che, confermando la sua proposta, la ritoccherebbe con ulteriori bonus per un quadriennale da circa 4,8 milioni. Ci sono i margini per una soluzione. Anche stavolta si dicono tante fesserie su questa vicenda, situazione incerta ma non siamo in una fase di rottura.

Scintille sul fronte Fabian Ruiz ma anche qui il caso è aperto e Spalletti pressa sul giocatore stesso per convincerlo a rinnovare. La trattativa con lo spagnolo in questo momento è una partita da 1-X-2".