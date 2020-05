Cammaroto: "Gattuso spinge per la riconferma di Hysaj, torna in auge Grimaldo. In attacco Lozano può fare spazio a Everton, nessuno sconto per Allan e Koulibaly"

Ultime calciomercato Napoli. Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine facendo il punto sulle trattative del Napoli:

Procede la trattativa per Everton. Smentite di circostanza ma è un obiettivo importante del Napoli, piace molto a tutto lo staff e il brasiliano ha già accettato con entusiasmo il possibile trasferimento in maglia azzurra. Ora si tratta con il Gremio per chiudere l'intesa sul prezzo del cartellino. Gli farà spazio Lozano, sul quale Gattuso ha già detto che non rientra nei piani tecnici del Napoli che verrà.

Si lavora al divorzio con Allan, ma l'Everton e altri che vorranno prenderlo dovranno pagarlo almeno 40 milioni, non c'è clausula e non ci saranno sconti. Così come - repetita iuvant - non ci sarà un euro di sconto per Koulibaly. E' inutile ostinarsi ad accostarlo a 6 o 7 squadre e darlo per ceduto ogni giorno a un club inglese differente, mentre i corteggiatori non si avvicinano nemmeno alla lontana alla cifra che vuole Adl. O arriva qualcuno e porta 100 milioni o rimane a Napoli per un'altra stagione.

In difesa tentativo importante per confermare Hysaj, Gattuso è in forte pressing sull'albanese. Nella lista del tecnico calabrese in partenza c'è Malcuit, mentre a Di Lorenzo e Rui vuole affiancare la riconfermare di Hysaj e di un esterno sinistro che ancora non è stato scelto. Mendes è pronto a riproporre la candidatura di Grimaldo del Benfica. Si valutano altre soluzioni.