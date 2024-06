Cammaroto annuncia: "Primo acquisto del Napoli di Conte, ci siamo per le visite mediche!"

Calciomercato SSC Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo. Di seguito un estratto diffuso da NapoliMagazine:

"Difesa? Marin è un’operazione fatta, prossimi alle visite mediche e sarà il primo acquisto dell'era Conte. Buongiorno o Hermoso? Ti rispondo Buongiorno e Hermoso, non sono nomi alternativi. Su Hermoso è una fase tattica: si aspetta che l'entourage del calciatore abbassi le richieste sulle commissioni. Il calciatore vuole il Napoli e l'ha convinto Conte. Hermoso non esclude Buongiorno: c'è la volontà del difensore del Torino e continua il tira e molla con Cairo, ma la volontà forte del calciatore farà la differenza. Attenzione agli esterni: c’è la proposta del Napoli per Spinazzola, con un contratto a gettone per una stagione e rinnovabile in base alle presenze. Di Lorenzo? Tutto è in divenire e Conte credo darà una risposta".