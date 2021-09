Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine: "Anguissa sta dimostrando di essere una roccia che sposta gli equilibri a metà campo e non a caso Giuntoli si sta già muovendo per riscattarlo. Il Fulham non fa sconti ma le parti trattano e lavorano ad un accordo che si troverà per un pagamento da dilazionare in due o tre rate e che comunque graverà sul prossimo bilancio, che il Napoli conta di rimpinguare con i fondi del ritorno in Champions"