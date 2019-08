Callejon va a scadenza, Tuttosport: l'agente ribadisce, nessun contatto per il rinnovo anche se è imprescindibile

Calciomercato Napoli - L’attaccante spagnolo del Napoli José Callejon è all’ultimo anno di contratto, ma è stato il migliore nella gara dell’Hard Rock Stadium, dimostrandosi a 32 anni ancora un giocatore imprescindibile e tra i più in condizione. Lo afferma l’edizione odierna di Tuttosport:

“L’agente Manuel Quilon ribadisce come non ci siano contatti per il rinnovo, ma se Callejon dovesse continuare così, accettando inoltre l’idea di una maggiore concorrenza rispetto al passato, il Napoli dovrà guardarsi bene dal rinunciare a un calciatore ancora così utile ed efficace”