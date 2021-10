Fascetti sta con Commisso: "Vlahovic via subito dalla Fiorentina"

Ultimissime notizie di calciomercato con l'annuncio dell'addio immediato di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina. Arrivano le dichiarazioni con l'appoggio a Commisso da parte di Eugenio Fascetti. Perché il calciatore può andar via anche subito. L'attaccante serbo ha rifiutato il ricco rinnovo proposto dalla Fiorentina e ora sta vivendo un momento delicato.

Calciomercato, vuole mandare Vlahovic via subito: l'annuncio da Firenze

Aggiornamenti di calcio mercato sulla Fiorentina e il futuro di Dusan Vlahovic che può lasciare i colori viola immediatamente. Eugenio Fascetti, ha commentato il caso Vlahovic nel corso di un'intervista rilasciata a Firenzeviola.it: "Io penso che Rocco Commisso abbia fatto più che bene a imporsi sullo strapotere dei procuratori. Questi signori vanno ridimensionati. Io lo manderei via all’istante. Se Commisso lo fa, condivido in pieno. Le società non possono creare giocatori veri per poi farsi sbattere la porta in faccia a parametro zero. È l’ora di finirla".

