Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik deve dire sì alla Roma, da lì si sbloccherebbe poi il mercato di Juventus e Napoli. Intanto, da tutotmercatoweb, ricordano i dati di Milik delle ultime due stagioni. La stagione 2018/19 ha segnato 17 reti in 35 presenze in Serie A. 20 in 47 contando anche le coppe. La passata stagione, invece, in campionato, ha segnato 11 gol in 26 gare con una media di 0,53 a partita. Media superiore a quella di Dzeko, 0,47 reti a gara.