Bogdan-Napoli, interesse concreto: avviati i contatti con il Livorno, definita l'eventuale strategia [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: il direttore Cristiano Giuntoli non perde d'occhio il mercato cadetto che quest'anno ha prodotto molti calciatori interessanti. Tra questi c'è il croato Luka Bogdan, difensore centrale in forza del Livorno. Nato a Spalato, in Croazia, il 26 marzo 1996, Bogdan ha 23 anni ed è uno dei difensori più forti del campionato di Serie B italiana, grazie anche all'imponente stazza (è alto 195 centimetri). La sua valutazione è notevolmente lievitata nell'ultimo anno grazie ad un campionato disputato ad alto livello, durante il quale ha collezionato 20 presenze e messo a segno 1 gol.

Dopo gli inizi in Croazia, Bogdan ha giocato in Austria, in Slovenia e in Danimarca, prima di approdare in Italia, dove ha vestito le maglie di Vicenza e Catania per poi approdare al Livorno, squadra in cui si è consacrato. Non è riuscito però ad entrare nel giro della Nazionale, dopo una manciata di presenze con la Croazia under-19 e alcune convocazioni con l'under-21.

Bogdan-Napoli: esclusiva Calcio Napoli 24

Ultimissime mercato Napoli: secondo quanto raccolto in esclusiva da Calcio Napoli 24, la SSC Napoli è realmente interessata al calciatore ed ha avuto più di un colloquio con la squadra labronica. Bogdan è considerato un pezzo pregiato della rosa e viene valutato dal Livorno non meno di 6-7 milioni di euro. Il Napoli non ha inoltrato un'offerta ufficiale, ma sembra essere disposto a spendere una cifra vicina ai 4 milioni.

Napoli su Bogdan, la strategia di Giuntoli

I contatti proseguono, ma su Bogdan ci sono altri club di Serie A come il Torino. Giuntoli vorrebbe bruciare la concorrenza acquistando il ragazzo per poi valutarlo magari già nel ritiro di Dimaro ed eventualmente girarlo in prestito a qualche squadra amica di serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA