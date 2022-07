Da Verona - Assalto del Napoli per Simeone e Barak: in arrivo l'offerta complessiva da 28 milioni

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere in un'unica trattativa l'arrivo di due giocatori dall'Hellas Verona. Il club di De Laurentiis sta per formulare l'offerta al Verona per Simeone e Barak secondo l'Arena.

Napoli: offerta per Simeone e Barak

Il Napoli guarda in casa Hellas Verona: pronta un'offerta complessiva da 28 milioni di euro per avere Giovanni Simeone e Antonin Barak.