Calciomercato: salta Napoli-Roma, già prenotate le visite mediche

Arrivano le ultime notizie sul mercato della Roma. Il calciatore non sarà convocato da José Mourinho per la prossima trasferta, la partita di Serie A Napoli-Roma. E' ormai stato trovato l'accordo per la cessione.

Calciomercato: Napoli-Roma, Mourinho non lo convoca

Calciomercato - Nulla da fare, la sua avventura a Roma sembra ormai finita. Eldor Shomurodov non sarà convocato per Napoli-Roma, è fatta per il trasferimento allo Spezia. Definiti gli ultimi dettagli tra i due club e il giocatore, trovato l'accordo per il prestito fino a giugno. Il calciatore uzbeko non prenderà parte alla trasferta di Napoli per iniziare, dalle prossime ore, la nuova avventura nel club ligure.