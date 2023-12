Calciomercato, rivolta social anti Bonucci a Roma

Èrivolta nell'etere romano a tinte giallorosse e sui social del tifo dopo che si sta facendo concreta la possibilità che Leonardo Bonucci possa approdare alla Roma durante il mercato del gennaio. Il giocatore, che vuole lasciare l'Union Berlino, è stato proposto e José Mourinho avrebbe dato il proprio assenso anche perché consapevole dei paletti economici che il club di Trigoria deve rispettare. Un difensore d'esperienza a costo zero e che costerebbe solo un milione d'ingaggio al tecnico, e alla società, andrebbe bene. Ma non ai tifosi, agli occhi dei quali Bonucci rappresenta un simbolo della Juventus e per questo le radio locali per tutto il giorno sono state tempestate di telefonare di supporter desiderosi di dire il loro no all'ex bianconero. Sui social è scattato l'hashtag #Bonucciout.

Così il gm dei giallorossi Tiago Pinto e i suoi collaboratori sono costretti a cercare alternative, e il nome più caldo è quello di Thilo Kehrer, in uscita dal West Ham. La Roma ha già preso informazioni per prenderlo in prestito. L'altro nome che gira è quello di Nino, difensore del Fluminense, che però il club carioca lascerà partite solo in cambio dei sette milioni della clausola di rescissione, visto che il giocatore ha ancora un anno (fino a dicembre 2024) di contratto. La Roma può quindi prenderlo solo se riuscirà a cedere Smalling in Arabia Saudita. I giallorossi rischiano invece di farsi sfuggire Marcos Leonardo, perché la punta del Santos ha offerte dal Newcastle e ora anche Arsenal. A riportarlo è Sportmediaset.