Ounahi-Napoli, Sportitalia annuncia: risultati concreti, accordo con l'agente e le cifre

Ultime di calciomercato sul futuro di Ounahi pronto al trasferimento al Napoli. Il giocatore ha già accettato e gli azzurri hanno un accordo con il suo agente. Intanto, ci sono degli aggiornamenti.

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultime da Alfredo Pedullà di Sportitalia su Ounahi al Napoli:

Napoli a fari spenti su Azzedine Ounahi: il lavoro a fuoco lento del club, come più volte anticipato, sta portando a risultati concreti. Bisogna avere sempre prudenza, ma la storia è questa: se Ounahi restasse nel suo club attuale, per esempio perché il Leeds andrà su McKennie o su un altro centrocampista, il Napoli riprenderebbe a tessere la tela con la pazienza che ha avuto nelle ultime settimane e sottotraccia anche negli ultimi giorni.

Il Napoli aveva un accordo con l’entourage e ha incassato il totale gradimento di Ounahi. Se entro il 31 gennaio non accadesse qualcosa di particolare, il mercato è sempre imprevedibile, il Napoli riprenderebbe a lavorare con forza. Alle sue condizioni: 15-17 milioni per il cartellino più eventuali bonus, ingaggio da 1,5-1,7 a stagione (eventualmente da ritoccare verso l’alto) per arrivare all’intera.