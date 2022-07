Sky - Il West Ham si avvicina a Zielinski, De Laurentiis pronto a prendere il sostituto

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti da Sky Sport sul mercato del Napoli e il possibile addio di Zielinski. C'è il West Ham che valuta l'acquisto e si sta avvicinando alle richieste di giocatore e club.

Napoli: Zielinski verso il West Ham

Da valutare anche la posizione di Piotr Zielinski, secondo quanto riporta SkyTG24, gli inglesi del West Ham si stanno avvicinando alle cifre richiesta dal Napoli per cederlo e dal giocatore per il suo nuovo contratto. ADL chiede quaranta milioni di euro per vendere il polacco e gli Hammers potrebbero accontentare il patron azzurro. Intanto, il Napoli sta pensando di acquistare una mezzala per non farsi trovare impreparato.