Argentina, l'agente Nigriello: "Ho proposto Zeballos a Giuntoli, infiammerebbe Napoli! Galoppo? Da prendere subito"

Luca Nigriello, agente di origine napoletana ed esperto di mercato argentino, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Nigriello ha parlato di Exequiel Zeballos e Giuliano Galoppo, due giovani talenti argentini che sono nel mirino del Napoli:

"Exequiel Zeballos è un giocatore importantissimo. Ne parlammo con Giuntoli proponendo questo ragazzo del Boca Juniors, è un esterno d'attacco che ricopre tutti e tre i ruoli d'attacco ed ora è sulla bocca di tutti. E' un ragazzo per bene, professionista serio ed è impressionante la sua forza mentale. E' un giocatore fantasioso con tanti numeri, incendierebbe una piazza come quella di Napoli.

Galoppo? Giocatore completo che ha le due fasi, sempre ben posizionato e bravo in zona gol con il suo tiro. Anche di testa, sugli angoli, fa sempre gol. Sarebbe un gran colpo per il Napoli, è pronto per la Serie A ed anche ieri con il Banfield ha fatto una grande partita. Io lo vedo come interno di centrocampo nel 4-3-3, è un destro naturale ma sa giocare anche con il sinistro. Può giocare anche dietro la prima punta perchè ha un gran tiro ed ha visione di gioco.