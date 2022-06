Accostato al Napoli, su Viti c'è anche la Juventus: intanto il giocatore cambia agente

Notizie Napoli calcio. Mattia Viti, giovane difensore classe 2002 dell'Empoli, si è messo in mostra nell'ultima stagione con i toscani di Andreazzoli. Il giocatore ha attirato su di sè le attenzioni di diversi club, compreso il Napoli che lo monitora da tempo.

Viti Napoli Empoli

Calciomercato Napoli, Viti conteso dalla Juventus

Per Viti, come riporta Tuttomercatoweb, l'Empoli chiede circa 20 milioni e spera che presto si scateni un'autentica asta: oltre al Napoli, il difensore è seguito anche dalla Juventus e da club tedeschi come Bayer Leverkusen e Wolfsburg. In attesa di novità c'è da registrare che il ragazzo ha anche cambiato procuratore: è infatti passato alla Base CAA Sport di Frank Trimboli che assisterà Viti con il suo storico agente, l’avvocato Daniele Casciani.