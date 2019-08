Tuttosport - Il Torino aspetta Verdi, c'è l'accordo tra i club: l'affare si farà dopo la prima di campionato

Calciomercato Napoli - Il futuro di Simone Verdi resta fortemente in bilico, il calciatore è blindato da Ancelotti per una questione numerica. Il Torino rappresenta l'unica destinazione per l'ex Bologna, infatti i granata hanno l'accordo con De Laurentiis. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

La qual cosa non deve essere interpretata come un segnale negativo per quel che concerne la trattativa con il Napoli: nei fatti tutti gli accordi sostanziali sono già stati trovati tra le parti e vanno soltanto definiti e tradotti in un contratto ufficiale. Per dirla con uno slogan: "Verdi sì, ma non ora". Motivo: in primis il caso Lozano, sbarcato ieri a Roma (oggi le visite mediche). Il Napoli vuole avere certezze sul suo recupero celere, dopo il balordo infortunio subito prima di Ferragosto. Solo dopo queste delicate visite mediche l'acquisto del talentuoso jolly offensivo (in uscita dal Psv) potrà diventare realtà anche per i notai del calcio: e spingere lontano Verdi. Non solo: per ora Verdi è anche nel novero dei panchinari già 'schedati' da Ancelotti in vista della partita di sabato sera a Firenze, in campionato. Con Lozano ormai praticamente preso, ma chissà quando schierabile, non si può nemmeno escludere che il Napoli congeli l'uscita di Verdi fino a domenica, quantomeno. Il Torino anche ieri è tornato a parlare con i protagonisti in ballo. E ancora una volta ha dovuto arrestarsi sul posto: e attendere. Di sicuro, comunque, i dialoghi tra Cairo e De Laurentiis restano sereni. I due patron hanno già trovato un accordo (10 milioni per il prestito e altrettanti per l'acquisto obbligatorio nel 2021; divisione a metà del ricavato da un'eventuale vendita di Verdi nel biennio; per il giocatore, contratto da 5 anni a 2 milioni netti a stagione, bonus compresi).