SSC Napoli, presentata la nuova maglia: la società mostra il numero 22 nello store, è quello indossato da Lozano! Indizio di mercato?

Ultimissime notizie cacio Napoli - Il calcio Napoli ha presentato oggi attraverso i propri canali ufficiali la nuova maglietta del Napoli 2019-2020. Possibile indizio di mercato che porta a Hirving Lozano, calciatore del Psv finito nel mirino del calcio Napoli da diversi mesi.

Maglia Napoli 2020, presentazione

Ultimissime calcio Napoli - Oggi la presentazione ufficiale della maglia del Napoli 2020. centro ricerca e sviluppo Kappa® in collaborazione con la SSC Napoli, hanno creato un tessuto tecnico dalla grafica camouflage realizzata attraverso l’utilizzo di dots. La nuova maglia del Napoli 2020 è in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, sarà acquistabile dal 6 luglio nello Store ufficiale del Napoli presente a Dimaro Folgarida.

Calciomercato Napoli, Hirving Lozano e il possibile indizio dalla nuova maglia

Calcio Napoli mercato - Il Napoli mostra il retro della nuova maglia attraverso il sito ufficiale. Non solo il consueto numero 9, come accaduto lo scorso anno, questa volta c'è spazio per il numero 22. Non un numero a caso, anzi. Come appunto anticipato, lo scorso anno era presente anche il numero 9, con i tifosi del Napoli che sognavano l'arrivo del grande bomber, numero che poi fu scelto dal nuovo acquisto Simone Verdi.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Quest'anno è il 22 quello scelto, numero virtualmente libero, visto che in questa stagione conclusa è stato scelto da Alessandro d'Andrea, portiere della Primavera che non è andato oltre qualche convocazione con la prima squadra. Tra i vari obiettivi di mercato del Napoli c'è Hirving Lozano, giocatore che fa impazzire Aurelio De Laurentiis, che nel Messico indossa proprio la numero 22. Chissà che il Napoli non abbia voluto lanciare un possibile indizio di mercato per le prossime settimane...