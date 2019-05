Calciomercato Napoli - Tutte le trattative di giornata [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Mentre si aspetta solo l'ufficialità per Giovanni Di Lorenzo alla SSC Napoli, De Laurentiis e Giuntoli continuano a monitorare il mercato in vista della prossima stagione.

Mercato Napoli, tutte le notizie di mercato di giornata

Timothy Castagne è sicuramente uno degli obiettivi di mercato degli azzurri: il terzino dell'Atalanta piace molto alla dirigenza partenopea tanto da essere inizialmente entrato nel novero del possibile sostituto di Elseid Hysaj. Gli azzurri avevano deciso di affondare il colpo con l'entourage del calciatore dell'Atalanta: si era persino trovato un principio di accordo su base quadriennale, prima di virare con decisione su Di Lorenzo dell'Empoli. La trattativa, dunque, sembra essersi arenata. Strada in salita per il buon esito dell'affare: ancora non si parla di stop definitivo ma la pista non è più calda come nei giorni scorsi.

Occhi aperti in Portogallo, perché il Benfica vuole trattenere Grimaldo. E' arrivata una super offerta dal Napoli di 25 milioni di euro più il cartellino di Vinicius tra fine aprile ed inizio maggio. Il calciatore ha una clausola da 60 milioni di euro, il Benfica lo cede solo in caso di pagamento della clausola.

Questione centrocampo: Almendra sembra non essere più nei radar del Napoli. Gli azzurri l'avevano cercato ad ottobre per arruolarlo durante il mercato invernale: il Boca Juniors aveva bisogno di monetizzare per necessità economiche, ma sono arrivate tre cessioni eccellenti che hanno fatto incassare agli argentini ben 40 milioni di euro.

Su Pablo Fornals, invece, è intervenuto Marcos Senna, ex calciatore del Villareal ed attuale responsabile delle pubbliche relazioni dello stesso club spagnolo. Il Villareal vorrebbe trattenerlo, provando a fare leva sulla volontà del ragazzo.