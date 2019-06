Tmw - Tutino e Palmiero pronti al grande salto: sui due azzurrini gli occhi di due club di Serie A

Calciomercato Napoli Tutino Palmiero - Oltre al mercato in uscita, il direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli deve inevitabilmente pensare anche a quello in uscita. Sono, infatti, da piazzare diversi esuberi, oltre a mettere i giovani nelle condizioni ideali per crescere. Tra i prodotti del settore giovanile in rampa di lancio non si può non annoverare anche Gennaro Tutino e Luca Palmiero. Sui due, infatti, ci sarebbe ben due club di Serie A dopo l'ottima annata di entrambi a Cosenza.

Mercato Napoli, due club di A su Tutino e Palmiero

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, su questi due ragazzi che tanto bene hanno fatto l'anno scorso in quel di Cosenza avrebbero messo gli occhi sia il Genoa che il Lecce. A quanto pare, i due potrebbero essere pronti per fare il grande salto, giocandosi le loro carte nel principale campionato italiano, vale a dire la Serie A.

