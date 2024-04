Calciomercato Napoli - Il club azzurro, in attesa di scoprire il nuovo allenatore, accelera per un acquisto a parametro zero, a prescindere da chi sarà il nuovo tecnico: è il caso di tre nomi su cui il club azzurro sta lavorando:

"Guido Rodriguez, 30 anni appena compiuti che a giugno si svincola dal Betis Siviglia o dell'attaccante Jonathan David del Lille o ancora del suo collega di reparto Gimenez in forza al Feyenoord".