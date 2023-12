Nuovo terzino sinistro? De Laurentiis valuta il colpo a gennaio: ecco il profilo che sta seguendo

Notizie calcio. Con gli infortuni di Mario Rui e Mathias Olivera sulla catena di sinistra, il Napoli pensa ad un nuovo terzino mancino da affidare al mister Walter Mazzarri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis starebbe studiando la possibilità di affondare il colpo già a gennaio:

Difficile che si ricorra ad uno svincolato, che necessiterebbe di tempo per ritrovare la condizione ottimale, sebbene rappresenti la soluzione più immediata per colmare il vuoto nel reparto. Sembra così più favorevole la possibilità di un prestito con diritto di riscatto su un prospetto giovane di caratura internazionale, da far arrivare a gennaio e magari da confermare se dovesse restituire un rendimento considerevole. Ci sono già un paio di dossier sulla scrivania di De Laurentiis.